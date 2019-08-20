الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة

جدة : البلاد

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن الاطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، فقد تم القبض على ، مواطن و مقيم من الجنسية الفلسطينية ، في العقد الرابع من العمر , وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بمحافظة جدة

وأضاف أنه وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بإرتكاب عدد 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة عدد 5 مركبات ، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات ، وجرى إيقافهم وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.