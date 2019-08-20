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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1440 هـ      20 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الباحة_ واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء ، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة

تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها

حيث تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساء اليوم، من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

صحيفة البلاد

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