الورد يمزج الطبيعة مع الفن في «موسم الطائف»

الطائف – خالد بن مرضاح

تمزج قرية ورد، الطبيعة مع الفن، في قالب فني إبداعي، مع أجمل العروض الراقصة والأنغام الموسيقية وبريق ألوان وعبق ورود الطائف “مصيف العرب”، التي تفاعلت مع الزوار ولفتت الأنظار، ولاقت الإعجاب والإقبال المتزايد يوماً بعد آخر، وخاصة عروض “موكب وأوركسترا وسيرك الورد”.



واستقطب موسم الطائف أشهر الفرق الأوروبية المحترفة، في مجال تقديم العروض الترفيهية والإبداعية، لإضفاء أجواء من البهجة والفرح، مع إضافة لمسة إبداعية عالمية، يعيش معها زوار قرية ورد، بصفة يومية طوال شهر أغسطس.

في ظل ثماني وردات معلقة، تعزف “أوركسترا الورد” أجمل النغمات الموسيقية، المستوحاة من مختلف الفنون حول العالم، في ثلاثة عروض يومية مسائية، ينطلق بعدها “موكب الورد” في جولة تفاعلية بين الحضور، وحول حدود البحيرة الراقصة، وتتكرر أيضاً ثلاث مرات يومياً، وسط إعجاب الكبار وابتسامات الصغار. كما انطلقت عروض “سيرك الورد” التي تقدمها واحدة من أشهر الفرق الأوروبية، في عروض ترفيهية واستعراضات رائعة، طابعها الحماس ومضمونها جمال الورود، ولاقت كذلك تفاعلاً كبيراً وحضوراً لافتاً، وتستمر يومياً حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

كما أن هناك حصة لمغامرات ” الهايكنج” المشي الجبلي، حيث تم تهيئة الفرصة ، عبر تنظيم فعالية متكاملة للمشي الجبلي، تحت مسمى “سادة البيد”، تتوفر معها احتياطات الأمن والسلامة، مع الاهتمام بأدق التفاصيل؛ لتحويل هذه المغامرة الشيقة، إلى تجربة ثرية، وذكرى لا تنسى؛ حيث ينطلق المشاركون من نقطة التجمع بإحدى المناطق الشهيرة وسط مدينة الطائف، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ثم إلى منطقة المخيم الجبلي المهيأ بكافة وسائل الأمن والسلامة، وبعد أن يتجهز المشاركون بالملابس المخصصة للمشي الجبلي والأدوات، يتم تقديم كافة الملاحظات والتعليمات المتعلقة بالسلامة، والقواعد الصحيحة للمشي الجبلي للمشاركين في هذه التجربة الرائعة الممتعة.