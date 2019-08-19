اعتماد مركز صحي جامعة ” كاوست ” صديق للطفل

الرياض_واس

اعتمدت الصحة مركز صحي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست ) كمركز صديق للطفل ، وذلك بعد إجتيازه للخطوات السبع للمراكز الصحية لخلق بيئة داعمة ومشجعة للرضاعة .

ويقوم المركز بتوفير البيئة الداعمة للرضاعة الطبيعية في كاوست بالتنسيق مع الجامعة والنادي الرياضي والقيام بالزيارات المنزلية للأمهات بعد الولادة مباشرة لتمكين الأم من الرضاعة الطبيعية.

تجدر الإشارة أن مبادرة المستشفيات صديقة الطفل, أطلقت من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 1991م، وذلك ضمن الجهود العالمية لتنفيذ وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية

حيث تهدف المبادرة إلى خلق بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية وتدريب العاملين ذوي العلاقة على مهارات تقديم المساعدة للأم وتحفيزها على الرضاعة الطبيعية.

وتولي الإدارة العامة للتغذية بـ “الصحة” اهتماماً بالغاً بالمبادرة من خلال برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، وذلك بمتابعة ورصد وتقييم للمستشفيات في القطاعين العام والخاص وتقديم الدورات والمحاضرات والاستشارات

حيث تم اعتماد أكثر من 65 مستشفى ومركز صحي صديق للطفل حتى الآن، كما أنه يتم العمل حالياً على تقييم العديد من المراكز والمستشفيات، بالإضافة إلى متابعة ودعم الجهات الراغبة في تطبيق المعايير الخاصة بذلك.