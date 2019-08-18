قوات الانتقالي تخلي عدن .. والشرعية تثمن دور المملكة في احتواء الأزمة

عدن ـ واس

بدأت وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابة لدعوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشادت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان، بـ”استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها”

كما ثمنت التحالف “استجابة المجلس الانتقالي في عدن لدعوة المملكة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الاضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة وبدأها بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف”.



ودعت قيادة القوات المشتركة إلى “استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة وداعش”.

بدروه شدد سفير المملكة لدي اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قال محمد آل جابر على إن المملكة تثمن دور الإمارات في جهود معالجة الأحداث في عدن.

وكتب في سلسلة تغريدات على تويتر: “تثمن المملكة الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار”.

وأضاف أن “الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي (أكدت) متانة العلاقات السعودية – الإماراتية،واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن”.

واعتبر آل جابر أن الجهود التي اتخذت من كافة الأطراف لمعالجة أحداث عدن أبرزت “وحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران العدو الحقيقي لليمن، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران”.

من جانبه رحب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بانسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن، بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن.

وقال الوزير في سلسلة تغريدات على تويتر، إنه “يجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية”.

وثمن الإرياني “عالياً دور المملكة باحتواء أحداث عدن، وجدد دعوته للجميع لتوحيد الجهود في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران”.