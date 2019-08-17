صلاح يتفوق على رونالدو وميسي في قائمة أغلى لاعبي العالم

حلّ الدولي المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في وصافة قائمة أغلى اللاعبين سعرًا في العالم.

وبحسب آخر إحصائية للمركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES“، فإن صلاح جاء في المركز الثاني بعد الفرنسي كيليان مبابي.

وتُعد الإحصائية وفقًا لعدة معايير، من أهمها عامل العمر والأرقام التهديفية والمساهمات مع المنتخبات الوطنية والاستمرار على معدل الأداء ذاته.

نجم باريس سان جيرمان، مبابي، تصدر القائمة بسعر 230 مليون جنيه إسترليني كسعر تسويقي، بينما محمد صلاح 200 مليونًا.

في المركز الثالث جناح مانشستر سيتي، رحيم ستيرلنج بسعر تسويقي وصل إلى 190 مليون جنيه إسترليني.

قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، تراجع بشكل ملحوظ إلى المرتبة الرابعة بسعر تسويقي بلغ 153 مليونًا.

جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند وساديو ماني لاعب ليفربول وهاري كين مهاجم توتنهام جاءوا على التوالي بأسعار، 145 و 144 و 143.

المركز الثامن روبيرتو فيرمينو (132) التاسع أنطوان جريزمان (131) ثم في المركز العاشر ليروي ساني (125).

الشيء المثير لانتباه هو وجود كريستيانو رونالدو في المرتبة العشرين وبسعر متدني للغاية (108 مليون).

فيما تراجع الفرنسي بول بوجبا كذلك إلى المركز الـ 16 بسعر 114 مليون، وهو ذاته نفس سعر نيمار الذي حل في المركز الـ 17.