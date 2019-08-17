خادم الحرمين يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج

تلقينا برقية سموكم رقم 262131 وتاريخ 13 / 12 / 1440هـ المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة – ولله الحمد -، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، وما تم اعتماده من خطط متكاملة في إعدادها وتنفيذها، مما مكن – بحمد الله – ضيوف الرحمن البالغ عددهم الإجمالي لهذا العام ( 406. 489 . 2 ) حاجاً من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان، وإننا إذ نشكركم جميعاً على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى جل وعلا على ما من به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.