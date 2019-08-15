ضبط أدوات صيد مخالفة بجدة

جدة ــ ياسر بن يوسف

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة من ضبط أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية تمثلت في مسدس وكميات من الأصداف المتنوعة والسلطعونات.

وتعود تفاصيل العملية الى تلقي الوحدة بلاغين يفيدان باستخدام صيادين لادوات محظورة، حيث باشر المختصون المكلفون بالعمل اثناء اجازة عيد الأضحى المبارك الموقعين على الفور .

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ان فرق الوحدة صادرت الادوات وحررت محضر ضبط مشترك بالمخالفات مع مراكز حرس الحدود.

بدوره شدد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة الأستاذ ردة الزهراني على مصادرة الأدوات المخالفات واستكمال الاجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والانظمة ويأتي بعد ذلك إتلافها حسب نظام لجنة الاتلاف ، مؤكدا بان الوحدة تقوم بعمل جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية وحفاظا على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية.