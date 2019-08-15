الجزاء من جنس العمل .. وزير الداخلية يكافئ صاحب مقطع “هذا واجبي”

جدة ــ البلاد

دائماً ما يثبت رجال الأمن المسؤولون عن أمن وسلامة الحجاج كل عام للعالم أجمع مدى انضباطهم، وسعة صدرهم، وتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن.

من ذلك، مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل أمن سعودي، يرفض بكل احترام هدية حاجة عبارة عن مبلغ نقدي، تقديراً منها لجهوده في خدمة الحجاج، إذ يقول لها: “واجبي.. واجبي”.

ولأن الجزاء من جنس العمل، وتقديراً لما فعله، كافأ وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الطالب العسكري، ماجد بن نادر العبدالعزيز، بـ100 ألف ريال، وسيارة، كما وجه الوزير بتعيين الطالب بعد التخرج في المدينة التي يرغب بها.

وأجرى سموه اتصالا هاتفيا بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، مقدما شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.