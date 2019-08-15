أمير المدينة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

المدينة المنورة : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمنطقة، التهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

وقال سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين:”أتشرف بأن أرفع لمقام الكريم أبلغ التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 الذي جاء نجاحه استمرارا للنجاحات التي تتحقق سنويا بفضل الله ثم بفضل توجيهاتكم السديدة ، وحرصكم البالغ علي بذل كل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات”.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وأن يجزل له الأجر والمثوبة علي مايقدمه للمسلمين من خدمات خيرة وأعمال جليلة وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

كما هنأ سموه , صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

وقال سموه في برقية بعثها لسمو ولي العهد ” أهنئ سموكم الكريم بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ الذي كان متميزا بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – المتمثّلة في تسخير كافة الإمكانات ليتسنى لضيوف الرحمن أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال رفع كفاءة منظومة الخدمات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة”.

وسأل سمو الأمير فيصل بن سلمان, المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها, وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.