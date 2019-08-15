ألمانية تعيش براتب متقاعد قتلته

برلين – وكالات

ثمة جرائم لا يتم كشفها إلى بعد سنوات طويلة إما لذكاء القاتل أو لعجز الأمن على فك لغز اختفاء ومقتل رجل عقدين من الزمن وربما أكثر، اذ اعترفت سيدة المانية بقتل متقاعد والحصول على معاشه لسنوات.

وقالت المتهمة البالغة من العمر 62 عاما أمام محكمة مدينة ماغديبورغ الألمانية، أنها قتلت الرجل دفاعا عن النفس بعدما حاول الاعتداء عليها

وذكرت أنها هاجمت وقتلت الرجل، الذي كان جارها وتتولى رعايته على مدار سنوات، بسكين وفأس، مضيفة أن الواقعة حدثت قبل 24 عاما.

ويوجه الادعاء العام الألماني للمرأة تهمة ضرب أفضى إلى موت.

والنقطة الفاصلة في التقييم القضائي للقضية هي تحديد وقت وقوع الجريمة، حيث ترجح الدعوى أنه تم ارتكاب الجريمة في خريف عام 2001، عندما كان يبلغ الضحية من العمر 81 عاما، بينما تدعي المتهمة أنها ارتكبت الجريمة في خريف عام 1995، ما يعني أن الجريمة سقطت بالتقادم، وتقدر الدعوى أن المرأة حصلت على 105 آلاف يورو خلال الفترة من مارس 2004 حتى سبتمبر 2015 على الأقل.