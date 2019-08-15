أبابطين يوثق متحفه بالجنادرية .. والبلاد مصدره الوحيد

جدة ــ البلاد

بات إحياء الذاكرة التاريخية للأمة أمراً واجب الوجود، سيما في ظل هذه الهجمة الشرسة على ذاكرتها وتصورها عن نفسها، ولعل هذا ما اهل صحيفة البلاد بلا منازع للاضطلاع بهذا الدور المحوري، باعتبارها الصحفية الاولي في المملكة وصاحبة اول حوار مع الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود “رحمه الله”

ولكل الذي قيل باتت صحيفة البلاد مرجعاً تاريخياً للباحثين في اضابير الماضي، ومن ذلك ما حمله مرجع ” الجنادرية وفاء وولاء” الذي اعده الباحث محمد بن عبدالله بابطين ومثل جناح الشرقية المشاركة في مهرجان الجنادرية في دورته الماضية، اذ اعتمد المرجع اعتماداً كلياً على أرشيف صحيفة البلاد الورقية في التدليل دور الصحافة السعودية في خدمة قضايا مجتمعها سيما في الفترة التي عاصرت عهد الملك المؤسس.

يشار الى ان متحف عبدالله أبابطين التراثي بروضة سدير يعد أحد أهم الوجهات لكثير من الزوار والباحثين من داخل وخارج المملكة، ومعلما تراثيا ‬يغذي وجدان المنطقة ويؤصل تاريخها وحضارتها وثقافتها، ويستقبل الزوار وطلبة المدارس على مدار العام، حيث يضم مكتبة سدير الوثائقية التي تحتوي على 100 ألف كتاب مخصصة لجمع وتوثيق تاريخ مدن سدير، فضلا عن إصدارات تاريخية عن المملكة.