وزير الداخلية يكافئ الطالب العسكري صاحب مقطع “هذا واجبي”

البلاد : متابعات

كافأ وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز لتفانيه وإخلاصه في عمله إبان مشاركته ضمن قوات أمن المنشآت في المشاعر المقدسة ، بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرفض مبلغاً مالياً من حاجه عربية .

واثنى وزير الداخلية على إخلاص الطالب العسكري في عمله، وقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة

كما وجه سموه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، و دعاه وزير الداخلية إلى زيارته عقب انتهاء دورته التدريبية.

يذكر أن الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، كان قد رفض استلام مبلغ مالي، قدمته له حاجة من جنسية عربية، أثناء أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، حيث قال لها: “هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج”.

وبالرغم من إصرار الحاجة على منحه المبلغ لإعجابها بعمله إلا أنه ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف إلى أن أقنعها.