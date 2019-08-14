وزير الخارجية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

وقال : إن النجاحات المتتالية لموسم الحج عامًا بعد عام تحققت بفضل من الله عز وجل، ثم بمتابعة وحرص من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، التي جعلت أولى اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكد الدكتور العساف أن المملكة العربية السعودية سخرت كل إمكاناتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل السبل لتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وذلك استشعارًا منها لعظم المسؤولية تجاه المسلمين في شتى دول العالم دون تفرقة أو تمييز.

وأوضح أن وزارة الخارجية تشرفت كسائر الأجهزة الحكومية الأخرى وباقي القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن، ومن ذلك استخدام التقنيات المتطورة لإصدار التأشيرات الإلكترونية لحجاج بيت الله، حيث تم منح أكثر من 1.8 مليون تأشيرة لحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم عبر جميع بعثات المملكة العربية السعودية وبعثات الحج المؤقتة في الدول التي لا يوجد للمملكة فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي دائم، مشيرا إلى أن دور وزارة الخارجية في موسم الحج، يتكامل مع أدوار قطاعات الدولة الأخرى بتوجيه من القيادة – حفظها الله – لتقديم كل ما من شأنه أن يعكس جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.