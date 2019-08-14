قتيل و29 جريحا في انفجار لمخزن عتاد ببغداد

بغداد ــ وكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار مخزن للعتاد تابع للمليشيا الحشد الشعبي جنوبي بغداد الى قتيل واحد و29 مصاباً، جراء انطلاق وسقوط قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ان “حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد، ارتفعت الى شهيد و29 مصاباً”.

وكان مصدر أمني عراقي قد افاد في وقت سابق بحدوث انفجارات في مناطق جنوبي بغداد، نتيجة احتراق كدس للعتاد (مخزن أسلحة ومعدات عسكرية) في معسكر تابع للحشد الشعبي.

وأفادت وزارة الصحة وقتها بسقوط 13 جريحا مدنيا جراء انطلاق وسقوط قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان عقب انفجار مخزن العتاد، قبل الاعلان عن الحصيلة الجديدة اليوم.