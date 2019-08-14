الرياضة

السومة يثير غضب أنصار الراقي..

فيديو: السومة يرمي قميص الأهلي والجماهير تهاجمه!

محمد ابو الوفاaccess_time12 / ذو الحجة / 1440 هـ      14 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
عمر السومة

أثار مهاجم الأهلي عمر السومة استياء جماهير الراقي، بعدما ألقى بقميص الفريق على الأرض.

وأبدى المهاجم السوري تصرفه خلال مجريات لقاء الأهلي والهلال أمس الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة شهدت على تأهل الزعيم الهلالي رغم خسارته بهدف نظيف على أرضية ملعبه محيط الرعب.

استنادًا إلى فوزه في الذهاب على أرض الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليصعد بمجموع المباراتين 4-3.

وانفعل السومة بشكل كبير إذ ظل حبيسًا في مقاعد البدلاء، وهو الذي سجل هدفًا في موقعة الذهاب بِجدّة.

ويظهر السومة أثناء قيامه بعمليات الإحماء قبل نزوله إلى أرضية الميدان، قبل أن يخلع القميص ويلقيه على الأرض.

بدورها استنكرت شريحة كبيرة من أنصار الفريق تصرف اللاعب ودشّنوا هاشتاج (السومة يرمي قميص الأهلي).

بينما قال آخرون -ومنهم إعلاميون- إن تصرف اللاعب بدر منه نظرًا للضغوط النفسية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

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m.abo.elwafa

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