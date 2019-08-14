فيديو: السومة يرمي قميص الأهلي والجماهير تهاجمه!

أثار مهاجم الأهلي عمر السومة استياء جماهير الراقي، بعدما ألقى بقميص الفريق على الأرض.

وأبدى المهاجم السوري تصرفه خلال مجريات لقاء الأهلي والهلال أمس الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة شهدت على تأهل الزعيم الهلالي رغم خسارته بهدف نظيف على أرضية ملعبه محيط الرعب.

استنادًا إلى فوزه في الذهاب على أرض الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليصعد بمجموع المباراتين 4-3.

وانفعل السومة بشكل كبير إذ ظل حبيسًا في مقاعد البدلاء، وهو الذي سجل هدفًا في موقعة الذهاب بِجدّة.

ويظهر السومة أثناء قيامه بعمليات الإحماء قبل نزوله إلى أرضية الميدان، قبل أن يخلع القميص ويلقيه على الأرض.

بدورها استنكرت شريحة كبيرة من أنصار الفريق تصرف اللاعب ودشّنوا هاشتاج (السومة يرمي قميص الأهلي).

بينما قال آخرون -ومنهم إعلاميون- إن تصرف اللاعب بدر منه نظرًا للضغوط النفسية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

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يجب أن تقف إدارة الأهلي بوجه اللاعب عمر السومه وتجري تحقيقا حول رميه لفانيلة النادي فالأهلي كيان له قيمته وهيبته وهو من صنع السومه وأصبح له اسما فالتعالي على النادي لايجب أن يمر دون محاسبة إذا تأكدت من تعمد اللاعب وقيامه بهذه الحركة عن قصد

نصيحة محب 🌹🌹#السومه_يرمي_قميص_الاهلي pic.twitter.com/7QmxZcPXFT — راشد(داهية العرب) (@rasheid1976) August 14, 2019

#السومه_يرمي_قميص_الاهلي

يكفيك فخرا زرعت فيهم البسمة بعد الجوع والحرمان 34سنة😂😂 pic.twitter.com/iMpSSPfTm2 — خادم الوالدين15💙58🏆 (@noon555ksa4) August 14, 2019

واضح عدم إشراك عمر السومة في المباراة منذ بدايتها أن هناك مشكلة #الهلال_والاهلي_ابطال_اسيا pic.twitter.com/tzVqwP6T38 — خلف الكويكب (@khalafalkwikby) August 13, 2019

في لقطه غريبه من الكابتن الخلوق " عمر السومه " ، يظهر وهو يرمي تيشيرت النادي الاهلي على الارض .. السؤال لماذا بقي عمر على مقاعد البدلاء في مباراه اكثر ما يحتاجه الاهلي هو الهجوم ؟ #السومه_يرمي_تيشيرت_الاهلي pic.twitter.com/8irRmWKpfa — عبدالله الشهري (@biq__) August 14, 2019

الشعار هذا

هو من طلعك وانت لا شي

كنت غير معروف

وبفضل هذا الشعار أصبحت معروف

الشعار هذا له فضل عليك

ترميه عشانه مدرب تاخر بدخولك ؟

مهند احترق بالدكة ولا سوا مثلك احترم الشعار وراجع نفسك سنتين وانت منتهي@omaralsomah #السومه_يرمي_قميص_الاهلي pic.twitter.com/AmyR8QONj1 — محمد وسيم💚 (@g12k_ag) August 14, 2019