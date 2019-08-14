رئيس الأمة الكويتي: مواقف المملكة التاريخية مع الكويت لن تنسى

البلاد : متابعات

أشاد رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، بتنظيم المملكة العربية السعودية للحج ، مشيرا أنه لا يوجد أي دولة في العالم يمكنها أن تقدم للحجاج ما تقوم به المملكة من تسهيلات ودعم والتطورات الجديدة.

وأكد الغانم في لقاء مع قناة “الإخبارية” ، أن مواقف المملكة التاريخية مع الكويت لن تنسى وستعرفها الأجيال المقبلة ، وقال «كما لا يمكن لأي كويتي أن ينسى مقولة الملك فهد الشهيرة (إما أن تبقى الكويت والسعودية أو أن تذهب الكويت والسعودية». مؤكدًا أن الشعب السعودي والكويتي شعبا واحدا والتنسيق مستمر للأبد.

وأضاف: « أن ما يمس المملكة يمس الكويت بشكل مباشر وما يمس الكويت يمس المملكة، ومشاركة الكويت في عاصفة الحزم واجب ونتمنى نهاية الحرب سريعا».

وبين الغانم ان الكويت سعت بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لجمع الفرقاء اليمنيين لحل القضية، وأن التنسيق السعودي الكويتي مستمر وهو على أعلى المستويات وجانب من أثره العلاقة الطيبة بين الشعبين الشقيقين.

وتابع :السعودية هي العمود الفقري لاستقرار هذه المنطقة ومن يريد بها شرا فهو يريد للمنطقة كلها الشر.