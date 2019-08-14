الإحصاء: نسبة الشباب السعودي الأولى في دول G20

البلاد : متابعات

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، تقريراً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت عنوان “تقرير الشباب السعودي في أرقام” والمتضمن إحصاءات الشباب السعودي (السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية).

وأكدت الهيئة في تقريرها الإحصائي استناداً إلى بياناتها، أن الشباب السعودي للفئة العمرية (15-34 سنة) يمثلون 36.7 % من إجمالي السكان السعوديين، بينما يمثل الشباب السعودي ذوو الإعاقة 3.8 % من إجمالي الشباب السعوديين للفئة العمرية (15- 34 سنة).

وأوضح التقرير أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية (15- 34) سنة بلغت 65 %

حيث فصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 73.8 % من الذكور لم يسبق لهم الزواج

فيما بلغت نسبة المتزوجين منهم 25.6 %، والمطلقين 0.6 %

بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية (15- 34) سنة 56 %

في حين بلغت نسبة المتزوجات 42.1 %، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.7 %، والأرامل 0.2 %.

وبيّن التقرير أن نسبة السعوديين في الفئة العمرية (15- 34 سنة) تبلغ 36.7 % من إجمالي عدد السكان السعوديين

حيث بلغت نسبة الذكور منهم، 18.7 %، والإناث 18 %.

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