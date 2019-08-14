أمين العاصمة المقدّسة يعلن خلوّ موسم الحج من آفات الصحة العامة

مكة المكرمة : واس

رفع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح أعمال موسم حج 1440هـ – بفضل الله – ثم بفضل ما وفرته القيادة الرشيدة بالمملكة من إمكانات عظيمة لرعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مثمناً دعم القيادة المستمر لجميع القطاعات خلال الموسم.

وقدم معالي الأمين التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة العظيمة، معرباً عن شكره وتقديره لسموهما الكريمين على دعمهما اللامحدود لتنمية مكة المكرمة وتحقيق الراحة والإستقرار والرخاء لسكانها وزوارها من حجاج ومعتمرين، وتسخير كافة الإمكانات لإستقبال ضيوف الرحمن ودعم كافة القطاعات الحيوية بالعاصمة المقدسة.

وقدم معاليه شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي الذي تابع باستمرار سير العمل خلال الفترة الماضية، وقدم دعمه لأمانة العاصمة المقدسة لتنفيذ الخطة بالحج والنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن، والتي أثمرت عن خلو موسم حج هذا العام من أي آفات تشكل خطورة على سلامة الحجاج، والتي أتت نتيجةً للاستعدادات الميدانية الكبيرة منذ وقت مبكر وتكثيف التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتوحيد الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد معالي الأمين إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – حرصت وبذلت الغالي والنفيس لراحة وخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن كافة النجاحات التي سطرتها الجهات العاملة بالحج، جاءت امتثالاً للنهج الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والذي جعل من خدمة الحجاج نهجاً وسلوكاً بين المواطنين إضافةً إلى أن (خدمة الحاج أمانة) يبتغى فاعلها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.