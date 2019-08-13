3900 ميغاوات أحمال العيد في مكة المكرمة ومنى

مكة المكرمة – البلاد

سجلت الأحمال الكهربائية بمشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك حوالي 255 ميجاوات، بينما بلغ أقصى حمل في مكة المكرمة 3680 ميجاوات.

أوضح ذلك رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج عبدالسلام بن راشد العمري، مؤكدا أن الخطة التشغيلية الكهربائية للشركة هذا العام تسير وفق ما خُطط له، بإشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومتابعة منظومة تكامل القطاع.

وقال إن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات منها: الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية، وذلك من خلال توسعة بعض المحطات القائمة، وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة حسب الخطة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمدينة مكة المكرمة بعدد من المشاريع الكهربائية في مجال النقل والتوزيع، وتشغيل وتوسعة محطات تحويل جهد 380/110 كيلو فولت وتعزيز وتشغيل محطات تحويل فرعية جديدة في مختلف المواقع بالمشارع المقدسة.

من جهته، أفاد المشرف العام على الخطة الكهربائية في الحج، أن “السعودية للكهرباء” لم تتلق أي بلاغات مؤثرة على الشبكة وأن الوضع الكهربائي كان طبيعياً جداً، وأن عدد البلاغات بشكل عام انخفض في المشاعر المقدسة ليصل إلى 38 بلاغاً فقط، كان منها سبع بلاغات تخص الشركة.

وأضاف أن الشركة تلتزم وموظفيها بجميع إجراءات السلامة من تعامل مع التيار الكهربائي وقيادة لمركباتها ودراجاتها النارية في المشاعر حفاظاً على سلامة الحجاج ومنسوبي الشركة من المهندسين والفنيين الذين ينتشرون في ميادين مكة المكرمة وفي المشاعر المُقدسة.