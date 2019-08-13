وزير النقل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

وهنأ الدكتور العامودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة ومتابعة مستمرة، وتأكيداً على أهمية تضافر الجهود وتكامل الخدمات بين الجهات الأمنية والقطاعات الخدمية العاملة في الحج، مهنئاً صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

ونوّه معاليه أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام من صيانة 6821 كيلومتراً على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الرعاية والمتابعة الكريمة من القيادة الرشيدة بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله-، مؤكداً أن المملكة والتي شرفها الله سبحانه وتعالى بخدمة ضيوف بيته الحرام، سخرت كافة الخدمات التي تسعى لراحة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً أن وزارة النقل بدأت في التحضير المبكر لموسم حج هذا العام من خلال كافة فريق المنظومة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة والتأكد من سلامتها والوقوف على جاهزيتها، إضافةً إلى قيامها بالعديد من التوسيعات لبعض الطرق ورفع نسبة الجودة والسلامة داخل وخارج المدن من خلال استخدام أحدث التقنيات، مؤكداً معاليه أن الوزارة قامت بتكثيف حملاتها التفتيشية على مداخل المشاعر المقدسة، وذلك للتأكد من سلامة ونظامية وسائل النقل المخصصة للحجاج، إضافةً إلى إشرافها الميداني لضمان انسيابية تنقلهم داخل المشاعر المقدسة.