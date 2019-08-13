ترحيب الجميع بالحوار .. نجاح مساعي المملكة في تطويق أزمة عدن

عدن ــ وكالات

نجحت المملكة العربية السعودية في تطويق ازمة الفرقاء اليمنيين في العاصمة الموقتة عدن على قاعدة “تحقيق الامن والاستقرار في اليمن “.

وبدأت المملكة اجتماعات تمهيدية مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، استعدادا للاجتماع الطارئ في جدة، الذي دعت إليه الفرقاء في العاصمة المؤقتة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد بحث مع الرئيس اليمني مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، كما بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس هادي التطورات في عدن.

وفي الجانب الآخر، التزم المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بقرار وقف إطلاق النار، وتلقف المجلس الدعوة السعودية للاجتماع في جدّة بإيجابية.

وقد أكد رئيسه عيدروس الزبيدي، استعداده للعمل مع تحالف دعم الشرعية، لإدارة الأزمة الحالية في عدن وتبعاتها.

وفي بيان صدر عنه أكد الزبيدي استعداد المجلس “للعمل بشكل مسؤول مع قيادة التحالف بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في إدارة هذه الأزمة وتبعاتها بما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي”.

وأضاف: “نجدد ثقتنا في المملكة التي نأمل منها ونعلق عليها آمال شعبنا وتطلعاته ونعلن استعدادنا للعمل معهم ومن خلالهم وبواسطتهم كحليف وفي وقوي”.

وجدد الزبيدي التزامه بوقف إطلاق النار الذي دعا له التحالف، مذكّراً أنه سبق وأعلن مساء السبت التزامه به.

هذا فيما اعتبر الباحث الاستراتيجي اليمني عبد الملك اليوسفي بيان الزبيدي “انفراجة هامة” ويعطي تطمينات مهمة لأن الفتنة كادت تعصف بجوانب كثيرة من أحلام اليمنيين.

وشكل الاقتتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الشرعية انتكاسة، قد يكون المستفيد الوحيد منها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، وباقي الجماعات الإرهابية.

وفى سياق منفصل أحالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات في محافظة حجة اليمنية إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر في احتمالية وجود حادث عرضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد الموافق 11 أغسطس،وأضاف أنه بناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر مليشيا الحوثي المقاتلة) بمحافظة حجة، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.