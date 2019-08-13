المؤتمر العالمي للريادة والابتكار يمنح صاحب صورة خادم الحرمين وسام التسامح

البلاد : متابعات

أعلن الدكتور عبد الحميد الرميثي الأمين العام للجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز منح وسام التسامح والابتكار والتميز لصاحب اللوحة الفنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي حازت إعجاب الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور عبدالحميد الرميثي أن اللجنة العليا المنظمة منحت الوسام لهذه اللوحة لما تمثله من العناصر الأساسية في مؤتمر الريادة والتسامح فهي تطرح عدة مفاهيم اهمها مفهوم التسامح الإيجابي وأضاف “المظلة الممدودة هي جسر التفاهم والقبول واللوحة ايضا تجسد التميز في طرح المضمون وتمثل الإبداع في ترجمة المضمون بشكل بسيط يفهمه الجميع .

وأشار إلى أن تلك المضامين كلها تترجم في شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية فهو الذي مد يده الى اسر ضحايا نيوزيلندا ليستضيف من اراد زيارة بيت الله الحرام وهو الذي ترجم معنى الإنسانية التي تسقط كل عناصر التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او الجنسية .

وأعرب الدكتور الرميثي عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لما يقوم به من بناء جسور التفاهم والتسامح بين الأفراد والثقافات، مؤكداً تكريم صاحب اللوحة لنيل وسام التسامح من الهيئة الدولية للتسامح واستضافته في رأس الخيمة اثناء المؤتمر والتكريم .

وقال ان رسالة الهيئة الدولية للتسامح والموثقة في ادبياتها هي “بناء جسور التفاهم والقبول بين الأفراد والمجموعات والثقافات من اجل التنمية المستدامة ورفاهية الإنسانية ” ، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين قد ترجم هذه الرسالة أفعال وأعمال وأتى الفنان ليعكسها في لوحة فنية معبرة .

وأشار الدكتور الرميثي إلى اننا نفخر ونعتز بكل الأعمال الرائدة والابداعات المتميزة ونقدم التهاني لكل البشرية بمناسبة عيد التسامح والحب عيد الأضحى المبارك الذي يجسد المساواة بين كل الشرائح والطبقات والأجناس

ودعا الدكتور الرميثي كل من يستطيع التوصل لصاحب الصورة التواصل مع اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز عبر صفحات المؤتمر التالية [email protected] والإيميل https://pioneerism.net