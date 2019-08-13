السواحه: نجحنا في خلق تجربة رقمية ثرية لحجاج بيت الله الحرام

البلاد : واس

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة النجاح الذي تحقق لحج هذا العام على الأصعدة كافة.

وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن إشراف وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهود مختلف القطاعات المعنية بخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ساهمت بعد توفيق الله في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأثرت التجربة الرقمية للحجاج، الأمر الذي وصلت معه الأرقام المسجلة في موسم حج هذا العام إلى مستويات قياسية، منوهاً بالمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العُليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وكشف معالي الوزير السواحه أن حجم استهلاك البيانات لموسم حج هذا العام بلغ ما يزيد عن الـ 32,5 ألف تيرا بايت ، بنسبة زيادة بلغت 26% مقارنةً بموسم حج العام الماضي 1439هـ، كما نجحت شبكات الاتصالات في تمرير 309 مليون مكالمة بنسبة نجاح عالية، موزعة على 235 مليون مكالمة محلية، و 74 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح لهذه المكالمات تزيد عن 99%،فيما وصلت سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل في مدينة مكة المكرمة 44,83 ميجابت/ث، بنسبة تحسن قدرت بـ 69% في المئة مقارنة بالموسم الماضي، وذلك نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة لشبكات الاتصالات وزيادة سعاتها، حيث تم استحداث (37) محطة تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) موزعةً على المشاعر المقدسة، عملت جميعها على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة لتتيح لضيوف الرحمن الوصول إلى خدمات مبتكرة ونوعية .

وأوضح معالي الوزير السواحه أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت بالتعاون مع شركات الاتصالات على تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية الواي فاي إذ تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام (5,442) نقطة وصول في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مبيناً أن مؤسسة البريد السعودي نجحت في تقديم أفضل خدمات البريد لضيوف الرحمن ، موفرةً العديد من الخدمات اللوجستية كبيع سندات الهدى والأضاحي والتي بلغ عددها 35,995 سنداً، وبلغ عدد المواد المرسلة عبر البريد الرسمي ما يزيد على29,751 بعثية، فيما بلغ عدد الطرود المقدمة من المكاتب وعبر خدمة الالتقاط 4,905 طرداً، وقدمت المؤسسة هذه الخدمات من خلال 17 مكتباً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي سياق المرحلة الثانية من حج ذكي، أوضح معالي السواحه بأن التطبيقات والمبادرات الابتكارية التي نفذتها الوزارة مع شركائها ساهمت في إثراء التجربة الرقمية لحجاج بيت الله الحرام سواءً من خلال التدريب ورفع التوعية عبر منصة “تدريب الحجاج”ومنصة “في مكة” وتطبيق “ترجمان” أو من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية عبر تطبيق “حج ذكي” والذي يحتوى على أكثر من 70 خدمة حكومية وخاصة تتعلق بشؤون الحجاج، وجاءت هذه الإنجازات مدفوعة بتضافر جهود أكثر من 7000 من منسوبي ومنسوبات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشاد معالي الوزير السواحه، بالجهود التي بذلها منسوبو ومنسوبات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن التي أسفرت توفير بنية رقمية متينة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة، معرباً عن شكره وتقديره لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وشركات الاتصالات، على ما بذلوه من جهد مميز في خدمةً حجاج بيت الله الحرام.