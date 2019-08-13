أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .

وقال سموه: ما كان هذا النجاح ليتحقق لولا فضل الله ثم ما وفرته الدولة من مشروعات ضخمة كمنشأة الجمرات وقطار المشاعر وتوسعة المسعى والمطاف، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة، لخدمة الحجيج مما سهل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، سائلاً الله العلي القدير، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.