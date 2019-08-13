أخبار الحج تحظى باهتمام ملحوظ وإيجابي في وسائل الإعلام العالمية

البلاد : متابعات

حظيت أخبار الحج هذا العام باهتمام ملحوظ وإيجابي في وسائل الإعلام العالمية، حيث بلغ عدد المواد المنشورة 1686 مادة من 768 مصدرًا، بعدد 30 لغة حية وصلت إلى 73 دولة، محققة وصول بلغ أكثر من 145 مليونًا.

وقد نجحت وزارة الإعلام في نشر محتوى إعلامي عبر 11 لغة، سجل حوالي 25 مليون مشاهدة، بنسبة نمو أكثر من 113% مقارنة بالعام الماضي.

وحققت المواد المرئية على المنصات الرقمية العربية أكثر من 18.5 ملايين مشاهدة بنسبة نمو أكثر من 110 % مقارنة بالعام الماضي.

كما تشير أرقام التغطية المحلية إلى نشر 10.5 ملايين تغريدة من 2.1 ملايين مغرد، بزيادة بلغت نسبتها 152 % عن العام الماضي.

وفي التقرير المرفق تفاصيل أوسع حول حصاد التغطية الإعلامية لموسم حج 1440هـ مدعمة بالحقائق والأرقام.

تقرير التغطية الإعلامية لموسم حج 1440هـ (1)