النصر يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا

تأهل النصر إلى دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه الغالي الذي حققه على فريق الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الإياب التي أقيمت مساء اليوم في أبوظبي.