النصر يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا

الرياضةالنصر يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1440 هـ 12 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : متابعات تأهل النصر إلى دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه الغالي الذي حققه على فريق الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الإياب التي أقيمت مساء اليوم في أبوظبي. سجل أهداف النصر ، هدافه عبدالرزاق حمدالله (41) ، ولاعب وسطه البرازيلي جوليانو هدفين (47)، (62) فيما سجل للوحدة كلاً من محمد برغش (27) ، تيجالي (80). مرتبط