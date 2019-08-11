يسرا وإلهام شاهين تؤديان مناسك الحج

القاهرة – البلاد

تؤدي الفنانتان المصريتان يسرا وإلهام شاهين، وبصحبتهما الإعلامية البارزة، هالة سرحان، مناسك فريضة الحج.

وأدت يسرا الحج نيابة عن والدتها، التي فارقت الحياة منذ أيام قليلة، ورافقتها النجمة إلهام شاهين، التي أعلنت هي الأخرى عن رغبتها في أداء الفريضة، وأيضا نيابة عن والدتها.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا للفنانة يسرا داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، بصحبة إلهام وهالة سرحان.

وكانت يسرا تقدمت وزوجها خالد سليم نجل الراحل صالح سليم، الصفوف، لتلقي واجب العزاء في والدتها، التي توفيت يوليو الماضي داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.