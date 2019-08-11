الرياضة

صلاح يقوم بلفتة إنسانية رائعة..

هل أنقذ صلاح الطفل “فاولر” من قبضة مشجعي سيتي؟ إليكم القصة الحقيقية..

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ذو الحجة / 1440 هـ      11 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
محمد صلاح

أثارت صورة مُلتقطة للنجم المصري محمد صلاح مع طفل صغير ينزف من أنفه، ردود الأفعال في الصحف العربية.
وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم، إذ كان يقف صلاح وبحانبه طفل صغير ينزف من الأنف أمام مقر تدريبات ليفربول “ميلود”.
بعض الشبكات والصحف العربية قالت في روايتها إن نجم ليفربول أنقذ الطفل من قبضة مشجعين متعصبين لمانشستر سيتي.
وإن الطفل لويس فاولر (11 عامًا) تعرض إلى ضرب مبرح قبل أن يتدخل مو وينقذه في لفتة طيبة.
بيد أن الحقيقة نشرتها صحيفة “ليفربول إيكو” وهي أقرب الصحف إلى الفريق الإنجليزي وأكثرها مصداقية.

وقالت الصحيفة الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مدينة ليفربول، إن لويس كان يتربص صلاح خارج مقر التدريبات من أجل التقاط صورة معه.
ولما رأى صلاح يخرج بسيارته، أسرع راكضًا إليه من أجل لفت انتباهه، لكنه اصطدم بأحد العواميد الموجودة بالشارع وبدأ ينزف من انفه.
لحسن الحظ أن اللاعب شاهد الأمر وأوقف السيارة، ونزل للاطمئنان على الطفل والتقط الصورة معه ومعه أخيه ثم عانقهما.
والد الطفلين أشاد بتصرف مو وكتب تغريدة عبر “تويتر” يشكر من خلالها اللاعب على ما فعله مع نجليه.

m.abo.elwafa

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