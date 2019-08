هل أنقذ صلاح الطفل “فاولر” من قبضة مشجعي سيتي؟ إليكم القصة الحقيقية..

أثارت صورة مُلتقطة للنجم المصري محمد صلاح مع طفل صغير ينزف من أنفه، ردود الأفعال في الصحف العربية.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم، إذ كان يقف صلاح وبحانبه طفل صغير ينزف من الأنف أمام مقر تدريبات ليفربول “ميلود”.

بعض الشبكات والصحف العربية قالت في روايتها إن نجم ليفربول أنقذ الطفل من قبضة مشجعين متعصبين لمانشستر سيتي.

وإن الطفل لويس فاولر (11 عامًا) تعرض إلى ضرب مبرح قبل أن يتدخل مو وينقذه في لفتة طيبة.

بيد أن الحقيقة نشرتها صحيفة “ليفربول إيكو” وهي أقرب الصحف إلى الفريق الإنجليزي وأكثرها مصداقية.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9

— Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019