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“الجبير” يدعو الأطراف اليمنية في عدن لتغليب المصلحة العليا

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1440 هـ      11 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير يوم السبت، موقف المملكة الثابت من دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية

ودعا الجبير القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وقال الجبير في تغريدات عبر حسابه في تويتر، “ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم”

وأضاف: “المملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد”.

صحيفة البلاد

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