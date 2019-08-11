أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين

عرعر : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه واسم أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم بحلول عيد الأضحى المبارك, سائلا المولى – عز وجل – أن يحفظ قيادة المملكة وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم في ديوان الإمارة بعرعر أصحاب الفضيلة والمعالي وعدداً من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة، الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونوه سموه بما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات ساهمت في قضاء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر وسهولة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتكاتف وتعاون جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات المتنوعة والتسهيلات والمساعدات سواء الإرشادية منها أو التوعوية أو الصحية، وغيرها من الخدمات التي تحقق لحجاج بيت الله الحرام الأمن والأمان وأداء مناسكهم في سكينة وطمأنينة.