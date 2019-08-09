حملات الحج الوهمية.. وعود براقة تغري الضحايا

جدة – رانيا الوجيه

كعادتها السنوية في موسم الحج، تحذر وزارة الحج والعمرة من المواقع الإلكترونية المشبوهة ومن حملات الحج الوهمية، والتي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين، ونصب شباكهم على راغبي الحج؛ سواء حجاج الداخل أو الخارج. وبالتالي دعت الوزارة عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، حاثة الجميع على التوجه للقنوات الرسمية؛ لإنهاء الإجراءات اللازمة.

ولتعريف القارئ بماهية حملات الحج الوهمية، ومن يقوم بها. حملات الحج الوهمية تتولاها مكاتب لحملات غير مسجلة في موقع وزارة الحج؛ حيث تقوم هذه المكاتب بتسلم المبالغ نقدا، وهو مخالف لنظام وزارة الحج، هذه المكاتب تظهر فجأة في موسم الحج، وتدير هذه المكاتب مجموعات غير مخولة رسميا، تقوم بتقديم عروض بأسعار مخفضة ملفتة للنظر.



ضحايا الحملات الوهمية

من خلال تجربة أحد ضحايا الحملات الوهمية، نستكشف نوع المخيمات والمخالفات التي ترتكبها تلك الحملات، فيقول ” عبدالله هاشم” أحد الحجاج المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال والنصب من تلك الحملات: أعطى أحد أصحاب تلك المكاتب سندات حكومية مزورة عبارة عن ” تصريح حاج وعقد حاج” مما سبب لهم عدة مشاكل؛ أولها إيقافهم في مطار جدة، لعدم وجود تصريح حج بأسمائهم، واضطرارهم إلى النوم في الطرقات العامة وبين الحافلات في منى، لعدم وجود مخيمات لهم.

إغراءات الأسعار المخفضة

تشكو إحدى الحاجات من دولة عربية ” أم مجدي قنديل ” أن الحملة التي أسعدتهم بانخفاض سعرها، وكانت تضم 100 حاج، منهم مسنون ومرضى بأمراض مزمنة، مثل السكري والضغط، قد عانوا كثيراً أثناء أداء المناسك، أبرزها عدم توفير مخيمات للمبيت في منى، ما اضطرهم للمبيت في الشارع وبين الباصات، فضلاً عن عدم توافر طبيب لرعاية المرضى، أو مواجهة الحالات الطارئة، وأكدت خلال حديثها أنهم تواصلوا مرة أخرى مع مسؤولي البعثة الرسمية لإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهونها، وجاء مسؤول البعثة، وطلب منهم رقم الحملة، وبطاقة التصريح، وتبين بعد المعاينة والرجوع إلى قاعدة البيانات أن الحملة وهمية، وصاحبها كانت لديه حملة قبل عامين تقريباً، وتم شطبه من البعثات الرسمية للدولة، نظراً لمخالفته قوانين الحملات.

مساءلة قانونية

النيابة العامة من جانبها صرحت عبر موقعها على تويتر: أن الاحتيال المالي عبر حملات الحج الوهمية جريمة موجبة للمحاسبة، ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية. وشددت النيابة العامة على ضرورة إلمام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية.



كيفية الإبلاغ عن الحملات الوهمية؟

يقع العديد من الحجاج، في فخ هذه الحملات، حيث تعطى لهؤلاء الحجاج تصاريح وهمية أو مزورة من قبل ضعاف النفوس الضالين المضلين الذين يحصلون على أموال الناس بالباطل وبأسعار باهظة لتغطية نفقات الحج من سكن، وإعاشة، ونقل، وغيره، وعندما يصل الحاج إلى مكة المكرمة، يجد نفسه في ضياع تام؛ حيث لا سكن ولا إعاشة ولا خدمات ويبقى طوال وقته يبحث عمن يؤويه ويقوم بواجباته لأداء النسك، وغالبًا ما يتجه هؤلاء الحجاج إلى وزارة الحج للاستنجاد والتي تقدم خدماتها الجليلة لجميع طوائف الحجاج على مختلف مشاربهم حتى المغرر بهم الذين وقعوا في فخ النصب والاحتيال؛ لذا يوضح المتحدث الإعلامي في وزارة الحج ” أيمن العرفج” قائلا: لتجنب الوقوع في فخ مكاتب حملات الحج والعمرة الوهمية، عملت وزارة الحج والعمرة على تفعيل نظام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك للحد من تلك الحملات ، ويكون الحج فقط عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني.

حيث هناك إجراءات لنظام التعاقدات من خلال الموقع بما يضمن حق الحاج أمام الشركة ويضمن حق الشركة أيضا، بحيث يستطيع حجز الخدمة واختيار أحد باقات الخدمات والمناسبة له، والدفع لاستخراج تصريح الحج من خلال المسار الإلكتروني دون الحاجه للمراجعة لأي جهة ، أما فيما يتعلق بطرق البلاغ عن الشركات والمؤسسات الوهمية فقد أوجدت الوزارة عدة قنوات منها ” الرقم المجاني ، وحسابها على تويتر، والموقع الإلكتروني” إضافة الى الجولات الميدانية الرقابية التي تقوم بالقبض على الحملات الوهمية، وبالنسبة لخدمات المستفيدين يمرر البلاغ عبر الجهات المختصة في إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارات المناطق بشكل عام، لضبط تلك الشركات الوهمية وتطبيق العقوبات ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها بغرامات مالية تتراوح ما بين 10.000 ريال، وحتى 100.000 ريال.



إحصائية لعدد الحملات الوهمية خلال 3 سنوات

التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية المختصة، قد أثمر عن الحد بشكل ملموس من تلك الحملات الوهمية، وكذلك غير المرخص لها، التي تؤثر سلباً على الحجاج ومنظومة الحج، وتسهم في تسلل الحجاج غير النظامين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهذا مايتضح خلال الثلاث السنوات الأخيرة .

في عام 2017

باشرت النيابة العامة التحقيق مع ملاك 121 حملة حج وهمية، اكتشفت من خلال الفرق الأمنية والرقابية في مناطق المملكة كانت تستهدف النصب والاحتيال على حجاج بيت الله الحرام دون حصولها على أي تراخيص رسمية من قبل وزارة الحج والعمرة.

في عام 2018

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط عن رصد الوزارة 90 شركة «وهمية» خلال عام 2018.

في عام 2019

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ، مباشرة قوات أمن الحج جميع مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسيروتسهيل أدائهم لمناسك الحج منذ دخولهم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ حتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين، بإذن الله. وأفاد أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية ضبط (71) مكتبًا وهميًا للحج واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وجرى إعادة أكثر من (5099) شخصاً لا يحملون تصاريح بالحج، و( 264363) مقيمًا لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى إعادة ( 109983) مركبة لمخالفتها أنظمة وتعليمات الحج.