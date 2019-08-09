الترشيح للدفعة الثانية من (رواد سار)

جدة- ياسر بن يوسف

طرحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” مرحلتها الثانية من قبول الترشيح في برنامج (روّاد سار)، الذي يهدف إلى استقطاب نخبة من المهندسين السعوديين حديثي التخرج، وتدريبهم وإعدادهم للمساهمة في تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية في “سار” المهندس محمد بن خليل الشمري، أنه مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030 ، وفي إطار سعيها لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، التي تحظى بدعم واهتمام كبير من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله – وعقب النجاح الذي تحقق ولله الحمد في الدفعة الأولى للبرنامج ؛ رأت إدارة الشركة فتح المجال للدفعة الثانية، حيث بدأت “سار” في إستقبال المتقدمين من خلال الموقع الالكتروني للشركة، مضيفاً : (سيكون يوم السبت 17 أغسطس الجاري آخر موعد لقبول المتقدمين، في حين ستبدأ الشركة في إجراء الاختبارات والمقابلات لاختيار المرشحين بدءاً من 25 أغسطس). وأشار إلى أن التخصصات المطلوبة للبرنامج – والذي يستمر لمدة عام – تشمل: الهندسة الصناعية، الكهربائية، الميكانيكية، والمدنية.

وأكد خضوع المتدرب لعدد من المراحل التي تصقل تجربته، أبرزها التدريب أثناء العمل لإعطاء المتدرب نظرة عامة وشاملة عن القطاعات داخل الشركة وآلية سير العمل، مضيفاً: (يشتمل “روّاد سار” على برامج تدريبية وتطويرية، لتزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة في مسيرتهم العملية، إلى جانب برنامج إعارة وتدريب خارجي مع شركات عالمية رائدة في مجال السكك الحديدية).

وكشف مدير عام الموارد البشرية، عن أن المتدرب سيحظى بمزايا عدة فور قبوله النهائي في البرنامج، حيث سيحصل على راتب يبدأ من 11 ألف ريال، إضافة للتأمين الطبي الشامل له ولزوجته وأطفاله ووالديه.