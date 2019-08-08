دي سوزا يتوعد الهلال ويواجه خطر الإيقاف!

دي سوزا يعود بعد غياب.. لكنه يثير الجدل

ألهم لاعب الوسط البرازيلي، دي سوزا حماسة جماهير الأهلي بعدما قدّم رسالة قوية إلى أنصار الراقي.

وجاءت الرسالة الحماسية بعد خسارة الأهلي القاسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

وتجرع فريق مدينة جدّة خسارة قوامها أربعة أهداف مقابل هدفين، على أرضه ووسط جماهيره، بالجوهرة المُشّعة.

دي سوزا (30 عامًا) كان قد قدّم اعتذارًا إلى الجماهير عقب المباراة، بينما عاد اليوم الخميس وألهم حماستهم عبر حسابه الرسمي في “انستجرام”.

وكتب اللاعب “القتال يزيد الرجال شرفًا، الموت بطلق ناري أفضل من الاستسلام”.

ومن المفترض أن يكون لقاء الإياب بين الفريقين في الرياض على أرضية ستاد جامعة الملك سعود يوم 13 من الشهر الحالي.

وعاد دي سوزا للمشاركة مع الفريق الأهلاوي بعد غياب كبير عن الملاعب، إذ حرمته الإصابة من المشاركة لقرابة ستة أشهر.

في سياق متصل، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستنظر في إمكانية توقيع عقوبة بحق اللاعب.

بعدما بدر منه بعض الألفاظ الخادشة في الرمق الأخير من المباراة ضد الهلال والتي شهدت مشاحنات عديدة.