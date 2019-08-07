19 فرقة تطوعية لصيانة مركبات الحجاج مجاناً

جدة – ياسر بن يوسف

أعدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 19 فرقة للصيانة التطوعية لمركبات الحجاج، وذلك ضمن برامج تشارك بها المؤسسة عبر فريق متخصص من المدربين والمتدربين خلال موسم حج هذا العام.

حيث اعتمدت المؤسسة خطة لتأهيل وتدريب الفرق المشاركة سواء داخل المشاعر المقدسة أو في المنافذ الحدودية، للقيام بمهام عدة من أبرزها مهام الإسعافات الأولية، وأعمال الدفاع المدني والمسح، وإرشاد الحجاج.

كما أن مشاركة المؤسسة ببرنامج الصيانة التطوعية المجانية لسيارات الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة على 3 محاور مؤدية إلى المنطقة المركزية، تشمل المعلاة والمسفلة والشبيكة ومنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك وبمدينة الحجاج بالقصيم، وفي منطقة المدينة المنورة بواقع 3 محاور تشمل طرق الهجرة والقصيم وتبوك، علاوة على الدوريات المجدولة التي تعمل على مدار الساعة ويشرف عليها وينفذها عدد من المدربين والمتدربين المتخصصين في مجال المحركات والمركبات وكهرباء السيارات من منسوبي التدريب التقني والمهني بمناطق مكة والقصيم وتبوك والمدينة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في هذا الشأن وذلك خدمة لضيوف الرحمن.