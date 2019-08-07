13 مشروعا بقيمة 1.2 مليار ريال لتعزيز الطاقة الكهربائية خلال موسم الحج

البلاد : متابعات

عززت الشركة السعودية للكهرباء من خدماتها خلال موسم الحج 1440هـ، إذ أنجزت 13 مشروعا جديدا في مجالي النقل والتوزيع، لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن، بتكلفة 1.2 مليار ريال، وأسندت ضمن خطتها المهام التشغيلية والصيانة لـ 1616 مهندسا وفنيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وتوقعت أن يصل حجم الأحمال الكهربائية في القطاع الغربي خلال الموسم إلى 16,824 ميجاوات، من إجمالي حجم التوليد المتاح 21,000 ميجاوات، بفائض 5,075 ميجاوات من قدرات الطاقة الكهربائية الزائد عن الأحمال المتوقعة.

كما توقعت “السعودية للكهرباء” تسجيل 4383 ميجاوات كأقصى حمل ذروي خلال شهر ذي الحجة، مقارنة بـ 4301 ميجاوات العام الماضي، بزيادة قدرها 2% تقريبا.

وتنتج الطاقة الكهربائية في القطاع الغربي من ثلاث محطات توليد رئيسية، مرتبطة استراتيجيا بخطوط مع بقية المناطق، توفر قدرات كهربائية تفوق بشكل كبير الأحمال المتوقعة، فيما تغذي 16 محطة تحويل جهد (13.8/110 ك.ف.) المشاعر المقدسة بقدرة إجمالية تبلغ 2417 ميجا فولت أمبير، وخمس محطات تحويل تغذي المسجد الحرام، فضلا عن مضاعفة أحمال النظام القصوى في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال شهر ذي الحجة مقارنة بالعام الماضي.

وتضمنت خطة الشركة السعودية للكهرباء في موسم حج هذا العام، تغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من ست محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.)، بقدرة إجمالية 8000 ميجا فولت أمبير، كذلك تغذية المدينة المنورة من ست محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.)، بقدرة إجمالية 8250 ميجا فولت أمبير، فيما تغذي محطتي تحويل المسجد النبوي بقدرة إجمالية 240 ميجا فولت أمبير، وتغذي محطتي تحويل جهد (110 ك.ف.) قطار المشاعر بقدرة إجمالية 268 ميجا فولت أمبير.

وأمنت “السعودية للكهرباء” ضمن أعمالها لموسم الحج الحالي 15 طلب إيصال خدمة كهربائية لإسكان الحجيج، إضافة إلى طلبات الإيصال للجهات الحكومية والرسمية.

ولضمان استمراية الخدمة الكهربائية خصصت الشركة 87 مركزا لانطلاق فرق الطوارئ والصيانة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.