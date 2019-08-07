«التنمية الاجتماعية» توضح حقيقة فيديو الاعتداء على طفل ارتدى قميص أحد الأندية

البلاد : متابعات

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل اليوم الأربعاء بأنه مقطع تعرض طفل للضرب بسبب ارتدائه قميص نادي الأهلي «قديم» والمتداول مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتب أبا الخيل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “أود التوضيح بأن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)؛ وقد تمت مباشرة الحالة في حينه، من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية”.