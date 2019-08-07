المحليات

«التنمية الاجتماعية» توضح حقيقة فيديو الاعتداء على طفل ارتدى قميص أحد الأندية

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1440 هـ       7 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل اليوم الأربعاء بأنه مقطع تعرض طفل للضرب بسبب ارتدائه قميص نادي الأهلي «قديم» والمتداول مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتب أبا الخيل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “أود التوضيح بأن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)؛ وقد تمت مباشرة الحالة في حينه، من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *