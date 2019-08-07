الاتحاد الأفريقي يعتمد فوز الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال

البلاد : متابعات

اعتمدت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأربعاء فوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال افريقيا للموسم المنقضي مع تغريم منافسه الوداد البيضاوي المغربي نحو 35 ألف دولار.

وأصدرت اللجنة عقب اجتماعها اليوم عدة قرارات بينها اعتبار الوداد خاسرا لمباراة إياب الدور النهائي التي أقيمت في مايو ايار الماضي في استاد رادس بتونس مع تغريمه 20 ألف دولار لرفض لاعبيه استكمال المباراة.

وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار على النادي المغربي بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية خلال المباراة التي لم تستكمل.