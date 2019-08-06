“سار” تنهي استعدادتها لتشغيل قطار المشاعر المقدسة

جدة: ياسر بن يوسف

كشف مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، المهندس موسى الزهراني، عن جاهزية قطار المشاعر المقدسة لنقل ضيوف الرحمن بعد إنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة والتأكد من جاهزية جميع القطارات.

وأضاف الزهراني، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة، وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج الرؤية السعودية الطموحة 2030، وقال:” نعمل على توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لضيوف الرحمن لتسهيل تنقلهم في المشاعر المقدسة”.

وأوضح المهندس الزهراني في سياق تعليقه الصحافي، بأن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” نفذت أكثر من 20 فرضية للتأكد من جاهزية القطار وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1440هـ.

وذكر مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة، أن فريق المشروع ومن ضمن استعداداته التشغيلية وضع عشرات السيناريوهات للتعامل مع أي حالات طارئة لا سمح الله بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وقد بدأت “سار” منذ تكليفها بالمشروع بالعمل بشكل مكثف لضمان جاهزية القطارات، مبينًا أن التشغيل التجريبي وبحسب الخطة المعتمدة قد تم الانتهاء منه بنجاح، للتأكد من جاهزية جميع أجزاء المشروع والعاملين عليه.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- أسند في مايو الماضي (2019) عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».

والجدير بالذكر، أن شركة “سار” تقوم خلال موسم حج 1440هـ بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة.