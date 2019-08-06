الإقتصاد

الموانئ تناول 23 مليون طن من البضائع خلال يوليو

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو الحجة / 1440 هـ       6 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر يوليو لعام 2019م 23 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 638 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 11.15%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1,123 سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من 129 ألف راكباً، فيما بلغ عدد العربات 66 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 1,1 مليون رأساً من الماشية.

صحيفة البلاد

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