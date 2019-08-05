مرحباً بالحجاج القطريين

كعادته السنوية يعمد نظام الحمدين إلى وضع العراقيل أمام الحجاج من الأشقاء القطريين ليحول بينهم وبين أداء الفريضة.وكعادته يمعن نظام الحمدين في محاولاته اليائسة والبائسة لتسييس الحج والخروج بالنسك عن مقاصده التي أرادها الله لضيوف الرحمن.

وفي المقابل تسعى المملكة بكل اخلاص لمبادئها وثوابتها لتمكين الأشقاء القطريين من الوصول الى الأراضي المقدسة وأداء النسك مثل ملايين من تهفو قلوبهم إلى الحرمين الشريفين في أجواء روحانية تليق بقدسية الفريضة ووسط خدمات وجهود جبارة وفي ظل الأمن والأمان.

ومن هنا يمكن إدراك المقاصد النبيلة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان لوزارة الحج والعمرة بتخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج بعد أن قامت الدوحة بحجب الرابط السابق مع سبق الاصرار والترصد.

إن المملكة وهي ترفض استمرار النظام القطري في محاولاته لتسييس ووضع العراقيل أمام الحجاج فهي في نفس الوقت لن تثنيها هذه المحاولات عن تقديم كافة التسهيلات سواء لقدومهم إلى الأراضي المقدسة أو لأداء الركن الخامس في يسر وسهولة وطمأنينة.

ولا تبني المملكة مواقفها ولا يرتبط الواجب لديها بالمتغير السياسي ولا الأحداث الطارئة وتدرك جيداً مسؤوليتها تجاه ضيوف الرحمن بغض النظر عن سلوكيات وتصرفات الأنظمة بل تجد من المحتم عليها أن تمكن الحجيج من أداء نسكهم وتفويت الفرصة على من يغردون خارج السرب على حساب شعوبهم.