فيصل بن خالد: حريصون على تنفيذ المشاريع ومتابعة عمل المقاولين

عرعر ـ البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات في الإمارة أمس, اجتماع المقاولين المتعثرين في مشروعات جامعة الحدود الشمالية، بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بمدير الجامعة وبالمقاولين, مؤكداً أهمية متابعة سير العمل في هذه المشروعات وضرورة متابعة وتقيد المقاولين بالشروط والمواصفات وأدوات السلامة في تنفيذ المشروعات الموكلة لهم، والتسليم في الوقت المحدد.

واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز في المشروعات المتعثرة في مشروعات كلية المجتمع برفحاء ومشروع كلية الطب في عرعر وكيفية معالجة التعثر، وأهم الإجراءات التي ستقوم بها الجامعة بهذا الخصوص. وشدد سموه على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وإزالة العوائق التي تعترض المتعثر منها ،ومسابقة الزمن للإنجاز والتغلب على التحديات والمعوقات مع الأخذ في الاعتبار أن لا يؤثر سرعة الإنجاز على جودة العمل والنظرة المستقبلية لواقعها وتوافقها مع حاجة الجامعة ،

في ظل ما تحظى به الجامعة من عطاء سخي من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله. كما وجه سموه بتقديم تقرير ميداني عن سير العمل في المشاريع, كما وجه سموه بزيادة الإجراءات التنسيقية بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة. وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من القرارات.