الجيش اليمني يفجر مخزن أسلحة للميليشيا في صعدة

صعـدة : متابعات

فجّر الجيش الوطني اليمني مسنودًا بمقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية اليوم مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر شمال محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الانباء اليمنية الرسمية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تفجير مخزن أسلحة استراتيجي في جبال “الجلحه” في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر شمالي صعدة, التي كانت الميليشيا تتخذه مركزًا لتموين عناصرها وإطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية.

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد.