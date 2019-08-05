التأمينات الإجتماعية : المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد

جدة : البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية عن صدور مرسوم ملكي بدأ تنفيذه في 2 أغسطس 2019 ويقضي بالموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن النظام كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات.

وبينت أن ذلك أسهم بشكل جزئي في إضعاف مساهمة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.

وأكدت المؤسسة أن هذا التعديل يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين.