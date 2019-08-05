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إيداع 484 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج حافز

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1440 هـ       5 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف“، اليوم، أكثر من 484 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجَي “حافز- البحث عن عمل” و”حافز- صعوبة الحصول على عمل”، وذلك عن شهر يوليو 2019 م.

وكشف “هدف”، أن عدد المستفيدين من “حافز- البحث عن عمل” بلغ 164950 مستفيداً ومستفيدة

بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج “حافز- صعوبة الحصول على عمل” 147452 مستفيداً ومستفيدة

مبيناً أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي “حافز- البحث عن عمل”،

و”حافز- صعوبة الحصول على عمل” لشهر يوليو، بلغ 1336 مستفيداً ومستفيدة؛ منهم 739 أنثى و597 ذكراً.

صحيفة البلاد

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