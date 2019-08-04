تلف الشعر بسبب الصبغات مشكلة كل فتاة ..نقدم لك الحل

تعانى العديد من الفتيات من مشكلة تلف الشعر وجفافه بعد الصبغة، الأمر الذى يقف عائق أمام الكثير من الفتيات قبل القدوم على تلك الخطوة، حيث تفكر العديد منهن فى النتائج التى يمكن أن تعود على شعرها نتيجة تأثره بالصبغة، لذا إليك ابرز الوصفات الطبيعية التى تمكنك من الحصول على شعر رطب وناعم وغير تالف بعد فترة الصبغة، وفقاً لما ذكر على موقع “BrightSide”.

وصفة زيت جوز الهند والعسل واللبن وزيت الزيتون:

المكونات:

– زيت جوز الهند.

– زيت زيتون.

– لبن.

– عسل.

طريقة التحضير:

– تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

– نقوم بتدليك فروة الرأس وأطراف الشعر بالخليط.

– يترك على الشعر لمدة 20 دقيقة تحت جهاز البخار، وإذا لم يتوفر لديك جهاز بخار، فيتم ترك الخليط 45 دقيقة بدلًا من الـ 20.

– ومن ثم يغسل الشعر جيدًا.

– يضع قطرات بسيطة من جوز الهند على الشعر بعد الاستحمام.

وصفة الموز واللبن:

للموز فوائده الكثيرة لما يحتويه على كربوهيدرات، وفيتامينات وبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة، لذا فهو يستخدم بفاعليه فى تنعيم الشعر وحل مشاكل جفافه.

المكونات:

ثمرة طازجة من الموز

ملعقتان صغيرتان من اللبن

الطريقة:

– تهرس ثمرة الموز جيدًا ثم تُضاف إليها ملعقتين من اللبن.

– نقوم بخلط المكونات للحصول على عجينة ناعمة.

– توزع الخلطة على الشعر بدءًا من الأطراف ووصولًا إلى الجذور.

– يترك الخليط 45 دقيقة على الشعر، ثم يشطف الشعر جيدًا بالماء والشامبو.