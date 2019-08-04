المرأه

تعرفي علي أهم الخطوات للحصول علي قدم جذابة خلال فصل الصيف

امنية رشادaccess_time2 / ذو الحجة / 1440 هـ       4 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تحرص كل فتاة علي الظهور بمظهر جذاب خلال قضاء عطلة الصيف، وفيه تكون موديلات الشباشب والصنادل موضة لا يمكن الإغفال عنها، وهنا يجب على الجميلات وضع روتين لجمال الأقدام والعناية، ويقدم موقع “braite”  نصائح للعناية بالأقدام والأظافر حتى تظهر صاحبتها بإطلالة جذابة على الشاطئ.

 

احرصى على عمل جلسة بادكير عميقة قبل موعد المصيف، فلا فائدة من ارتداء صندل مكشوف وأنت لا تملكين أرجل جذابة وناعمة.

لا تغفلى عن وضع واقى الشمس على الأقدام حتى لا تأخذ درجة قاتمة أو تظهر خطوط الشبشب أو الصندل على جلدك، وهذا ما يطلق علية حروق الشمس.

ضعى ماء الورد أو زيت الورد بين الأصابع في المساء ليمنع التعرق الزائد الذى يذهب جمال أقدامك.

قومى باختيار لون طلاء الأظافر من الألوان الزاهية الصيفية فهى ذات تأثير جميل على قدميك.

إكسسوارات الأقدام من موديلات الحظاظة الملونة أو السلاسل الفضية هى الأنسب لجو البحر والشاطئ وعليك الابتعاد عن ارتداء الثمين فهى معرضة للضياع.

omneia rashad

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