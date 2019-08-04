الدولية

الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الحوثية جنوب اليمن

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو الحجة / 1440 هـ       4 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : واس

أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذت في الأول والثاني من شهر أغسطس في جنوب اليمن.

وقال بيان للخارجية الامريكية اليوم إن حكومة الولايات المتحدة تتقدم بأحر التعازي لعائلات القتلى وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مضيفًا أن مثل هذه الهجمات من قبل الحوثيين المدعومين من إيران أو داعش أو القاعدة غير مقبولة.

وشدد بيان الخارجية أنه من الأهمية بمكان أن يعمل اليمنيون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع وتجلب السلام والازدهار والأمن لليمن.

صحيفة البلاد

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