800 داعية ومترجم لتوعية الحجاج

مكة المكرمة – البلاد

رشحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أكثر من 800 داعية ومترجم، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وعقدت الأمانة اجتماعات متتالية منذ بداية العام الحالي وبمتابعة مباشرة من الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، لترشيح الدعاة واختيار الكفاءات المتميزة لتنفيذ خطة الوزارة، وتحديد مواقع لمراكز التوعية الإسلامية الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بما يلزم لمباشرة عمل الدعاة فيها، حيث سيبلغ عدد المراكز في مكة المكرمة 9 مراكز، بالإضافة إلى المواقع المخصصة للتوعية في منى ومزدلفة وعرفات.

واعتمد الوزير تطوير الهاتف المجاني الذي سيتم إطلاقه بنسخته الجديدة في هذا العام، وزيادة عدد الخطوط الهاتفية إلى ما يزيد عن (140) خطًا هاتفيًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و تجهيز المواقع بكبائن الرد على لهاتف المجاني، وتشغيلها على مدار الساعة خلال فترة الحج. كما نسقت الشؤون الإسلامية مع وزارة الحج لتوجيه عدد من الدعاة للتوجيه والإرشاد مع حملات حجاج الداخل وإلقاء الدروس والمحاضرات خلال رحلة الحج والتواجد المستمر في مقر سكن الحجاج.