نجاح إعادة البصر لحاج إيراني

مكة المكرمة-البلاد

بفضل من الله نجح فريق جراحي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إعادة البصر إلى حاج إيراني يبلغ من العمر 58 عاما.

وأوضحت وزارة الصحة” أنه تم اكتشاف ورم في الغدة النخامية من النوع النازف للحاج الإيراني كاد يفقده بصره؛ الأمر الذي استدعى تدخل فريق جراحي من قسم المخ والأعصاب بمشاركة قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة تخصص قاع الجمجمة لإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

وتم استقبال الحالة من مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة وبعد خضوع المريض للفحوصات الطبية تبين أنه يعاني من ورم في الغدة النخامية من النوع النازف والذي تسبب في تأثر مدى المجال البصري في كلتا العينين, بالإضافة إلى وجود ضعف في عضلات العين اليسرى.

وبينت أنه خلال العملية تم استئصال الورم بشكل كامل وبدون أدنى مضاعفات وبعد العملية بدأ المريض بالتحسن وبدأ النظر في التحسن مع بداية تحسن جزئي في عصبي الدماغ الثالث والسادس والذي عادة ما يأخذ فترة تصل إلى ثلاث أشهر لكي يصل إلى نسبة شفاء عالية, مؤكدة أن حالة المريض مطمئنة ولله الحمد وسيتم نقله من العناية المركزة إلى أحد غرف التنويم بعد استقرار حالته وبإذن الله خلال خمسة أيام.